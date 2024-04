Przepis na zupę. Ramen, czyli rozgrzewająca japońska zupa. Jak zrobić ramen w domu? [PRZEPIS]

Szukając alternatywy dla tradycyjnego polskiego rosołu, warto więc wybrać się w kulinarną podróż do Azji. Zwłaszcza, że składniki niezbędne do przygotowania japońskiej zupy ramen są teraz powszechnie dostępne i znajdziesz je w niemal każdym sklepie.

Przepis na ramen

Wykonanie

Do garnka włożyć korpus gęsi i kaczki, zalać wodą, dodać obraną włoszczyznę, pokrojony imbir (nie trzeba go obierać) oraz papryczki chili. Dusić na wolnym ogniu przez trzy godziny. Następnie odcedzić wywar, doprawić sosem sojowym i teriyaki, solą oraz pieprzem.

Z piersi gęsi ściągnąć skórę, pokroić w cieniutkie plasterki. Doprawić sosem sojowym oraz miodem i odłożyć na godzinę do lodówki.

Następnie usmażyć ją na gęsim smalcu i odłożyć na duży talerz.

Krewetki usmażyć na maśle z czosnkiem i posiekaną kolendrą, również odłożyć. Dodać pokrojony szczypiorek, pędy bambusa, pocięte nori, ugotowane na twardo jajka, pokrojone tofu oraz kiełki brokuła. Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu. Zupę podawać z makaronem i talerzem pełnym dodatków, by każdy mógł sobie wrzucić do zupy co tylko chce.

Przepis Pauliny Nosek