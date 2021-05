Pstryknij wraka! Nasza akcja trwa. Czytelnicy zasypali nas zdjęciami gruchotów

- Jeśli okaże się, że samochód stoi na drodze wewnętrznej, nie mamy podstaw prawnych do podjęcia interwencji (jedynym odstępstwem jest sytuacja, gdy auto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób). Jeśli jednak pojazd zaparkowany jest na jednym ze wskazanych terenów, zakładana jest przez strażnika tzw. karta pojazdu oraz sporządzana jest dokumentacja zdjęciowa. Następnie ustalany jest jego właściciel, celem poinformowania go o konieczności usunięcia pojazdu bądź doprowadzenia go do stanu używalności w określonym terminie, pod rygorem usunięcia na parking miejski - mówi Ćwiklik.

Nasi Czytelnicy to prawdziwi Łowcy Wraków. Mamy mnóstwo gruchotów do usunięcia!

Niestety zdarza się, że na tym etapie pojawiają się problemy. Bardzo często okazuje się bowiem, że dotarcie do właściciela jest trudne lub wręcz niemożliwe. Staje się tak wtedy, gdy dany pojazd miał kilku nabywców - łańcuch dotarcia do tego ostatniego wydłuża się, co z kolei odwleka całość procedury w czasie. Podobnie jest, gdy właściciel auta zmarł, bo wówczas koniecznym staje się ustalenie spadkobierców drogą sądową, co oczywiście również trwa, albo, gdy wyjechał za granicę - kierowana do niego korespondencja może iść tygodniami, bez gwarancji, że w ogóle zostanie pobrana.