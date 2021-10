Puchar Polski. Będą derby Krakowa! Wisła jedzie do Tychów, „Słonie” do Katowic

Od dłuższego czasu losowanie poszczególnych rund Pucharu Polski transmitowane jest w serwisie Youtube przez oficjalny kanał Polskiego Związku Piłki Nożnej „Łączy nas piłka”. To przynosi dodatkowe emocje kibicom, szczególnie zespołów z niższych lig, które mogą trafić na drużyny z ekstraklasy. Emocje są tym większe, że nie ma rozstawień, co oznacza, że na każdym etapie rozgrywek każdy może trafić na każdego

Tym razem emocje zakończyły się najszybciej dla fanów Wisły Kraków, której nazwa została wylosowana jako pierwsza. Po chwili okazało się, że podopiecznych Adriana Guli nie czeka daleki wyjazd, bo wybiorą się do Tychów na mecz z I-ligowym GKS-em. Nie będzie to pierwsze takie starcie obu drużyn, bo już w 2007 roku Wisła grała w Pucharze Polski z Tychami. Wtedy była to 1/8 finału, a krakowianie bez większych problemów wygrali 3:1.