Pustynia Błędowska. Wkrótce dojazd do „Róży wiatrów” nową, betonową drogą. Jej remont wkroczył w ostatnią fazę [ZDJĘCIA]

Zobaczcie zdjęcia z postępu prac na drodze do "Róży wiatrów"

- Długo gruba warstwa lodu zalegała na leśnej drodze, a w dodatku ziemia było zmrożona do głębokości aż 10 cm, co uniemożliwiało prowadzenie prac – tłumaczy Kamil Wołek, kierownik Pustynnego Centrum Informacji w gminie Klucze.

- To dlatego tym razem nawierzchnia będzie betonowa, bo wylewanie asfaltu, przy corocznych upałach, sprawiłoby szybkie zniszczenie takiej drogi – tłumaczy Kamil Wołek.

Jeden parking przy „Róży wiatrów” to za mało

Po otwarciu drogi dojazdowej do „Róży wiatrów” planuje się zezwolić na parkowanie po jednej jej stronie. To dlatego, że jeden parking w pobliżu samej „Róży wiatrów”, o powierzchni 20 arów, mogący pomieścić około pół setki pojazdów, to zdecydowanie za mało. Kluczewscy samorządowcy chcą, aby na drodze powiatowej, w okolicach skrętu do leśnej drogi prowadzącej do „Róży wiatrów”, po uzgodnieniach z zarządcą wydzielić tam legalne miejsca postojowe.