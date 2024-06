Radni Miasta Krakowa obradują. Strefa Czystego Transportu wejdzie w życie w Krakowie w 2025 roku

Zmiany w uchwale dotyczącej strefy czystego transportu

- Dwa tygodnie temu padła propozycja dotycząca tego, że nie można na tak długi okres zawiesić tematu SCT, ponieważ ludzie przez cały ten czas będą kupować samochody nie wiedząc jakie za chwilę będą spełniały normy. Ten rok jest wystarczający na to, by przygotować wszystkie czynności, o których była mowa. Konsultacje odbędą się w najbliższych tygodniach - mówił Łukasz Franek, dyrektor ZTP.

Według obecnych założeń, które będą poddane konsultacjom, nowa strefa czystego transportu ma obejmować cały Kraków, ale ma też umożliwiać przyjezdnym pozostawienie auta na parkingach P+R. Poza dojazdami do tych miejsc, ma objąć wszystkie pozostałe drogi będące w zarządzie Prezydenta Miasta Krakowa.

Podsumowaniem badań zajmie się zewnętrzna firma, która zbierze też uwagi oraz informacje na temat oczekiwań na temat przyszłej strefy. Te będą podstawą do stworzenia projektu nowej uchwały o SCT.

W trzecim etapie udostępniony zostanie formularz internetowy, w którym krakowianie będą mogli zgłaszać uwagi do przedstawionego projektu.

Podczas środowej sesji radni żywiołowo dyskutowali na temat zmian w uchwale i planowanych konsultacji.

Radny Michał Starobrat (Kraków dla Mieszkańców) podkreślał, że „bałagan w SCT zostawił poprzedni prezydent Krakowa, a nowy prezydent dokłada do tego nowy wątek”. Jak tłumaczył Starobrat: - Niestety wygląda na to, że chodziło o odroczenie tematu na dwa tygodnie i teraz chcecie państwo przyjąć go z ewidentną wadą – korektą, która nie wynika z konsultacji społecznych (…) Jeśli dostaniemy informację, że prezydent nie ogłosił konsultacji, to jeszcze podczas drugiego czytania złożymy wniosek zobowiązujący prezydenta do ich zorganizowania. Mam nadzieję, że wniosek o konsultacje społeczne poprą wszyscy, bo wszyscy o nich mówią.