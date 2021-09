Ranking Gmin Małopolski. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji nagrodził najlepszych [RELACJA]

Ranking Gmin Małopolski jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez FRDL MISTiA we współpracy z Urzędem Statystycznym od 2010 roku.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego.

- Opracowując dane za 2019 rok zostały po raz pierwszy wzięte pod uwagę wskaźniki dotyczące nie tylko rozwoju społeczno-gospodarczego, ale też dbałości o środowisko naturalne i zagospodarowanie przestrzenne, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców danej gminy. Pod tym względem jest on więc innowacyjny w stosunku do poprzednich zestawień - tłumaczy Monika Hiroń z FRDL MISTiA.