Raport COVID-19. Koronawirus nie odpuszcza. Ponad 4 tys. nowych zakażeń, znów dużo zgonów

Raport ministerstwa zdrowia podaje w środę rano, że 14 359 łózek covidowych jest zajętych. Liczba osób, które podpięte są do respiratorów to 1859. Prawie 113 tys. osób objętych jest kwarantanną. Mamy już prawie 2,6 mln ozdrowieńców.

Minister w Radiu Plus zwrócił uwagę, że "pójście dzieci do szkół to nie jest tylko kwestia tego, że dzieci się spotykają w szkole i tam jest okazja do transmisji wirusa, ale mamy też całą otoczkę z tym związaną, czyli wożenie dzieci do szkoły, przemieszczanie się samodzielne dzieci, zwiększone zagęszczenie".