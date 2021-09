Raport COVID-19. Prawie 1000 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Znów rośnie też liczba zgonów

NOWE Najdroższe i najbardziej luksusowe dzielnice w Krakowie. Życie tutaj może kosztować fortunę [28.09.2021]

To, że Kraków należy do jednych z najdroższych miast w Polsce raczej nie dziwi. Szczególnie widać to po cenach zakupu i wynajmu mieszkań - z roku na rok liczby...