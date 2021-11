Rehabilitacja po COVID-19 dla większej liczby pacjentów. W Małoplosce można z niej skorzystać w 33 miejscach opr. Magda Smoleń

Do programu rehabilitacji dla ozdrowieńców będzie można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby. Dzięki tej zmianie z ćwiczeń i zabiegów fizjoterapeutycznych, które pomagają w powrocie do pełni sił po starciu z COVID-19, skorzysta jeszcze więcej pacjentów. Z rehabilitacji stacjonarnej i uzdrowiskowej w Małopolsce można skorzystać w 33 różnych miejscach. Kwalifikowani do niej są pacjenci, u których występują powikłania po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego bądź narządu ruchu, spadek siły mięśniowej lub nasilenie duszności.