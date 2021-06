Rekordowe zużycie wody w Tarnowie i podtarnowskich gminach. Tarnowskie Wodociągi walczą z awariami i apelują o rozsądne korzystanie z wody

Rekordowe zużycie wody w Tarnowie w trakcie upałów

Dzienne zużycie wody dostarczanej przez Tarnowskie Wodociągi wzrosło w ostatnim tygodniu ze średniodobowego poziomu ok. 25 tysięcy metrów sześciennych ponad 40 tys. metrów sześciennych.

- Mamy wydajne ujęcia i o zasoby wody możemy być spokojni. Do tego dochodzą pokaźne ilości wody zgromadzonej w licznych zbiornikach, która w razie jakiejkolwiek awarii sieci tłoczona jest do rur. Zapasów mamy tyle, że spokojnie starczyłoby jej na jeden dzień, gdyby żadne z ujęć nie pracowało – tłumaczy Tadeusz Rzepecki, prezes Tarnowskich Wodociągów.

Większy rozbiór wody powoduje jednak, że do sieci musi być tłoczone większe ciśnienie, aby zwiększyć przepustowość w rurociągu, a woda docierała również do odbiorców, których domy lub mieszkania położone w dużej odległości od ujęć, a niejednokrotnie dochodzi do tego jeszcze duża różnica poziomów.