Rekrutacja 2021 do szkół średnich. Prawie 1600 uczniów w oczekiwaniu na drugą szansę Małgorzata Mrowiec

Andrzej Banaś

Jeszcze do 30 lipca absolwenci podstawówek, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia do szkół średnich, powinni potwierdzić, że chcą chodzić do tych placówek. W liceach i technikach tymczasem pojawiają się też rodzice kandydatów, którzy nie dostali się do żadnej szkoły - a takich młodych ludzi jest w tym roku prawie 1,6 tysiąca. - Ich cierpliwość jest wystawiana na próbę, bo dopiero 2 sierpnia będzie wiadomo, gdzie zostają wolne miejsca, po czym ruszy rekrutacja uzupełniająca. Ta nieprzyjemna sytuacja, która co roku dotyczy zwykle ponad tysiąca kandydatów, najczęściej wynika ze złej taktyki przyjętej przez uczniów i ich rodziców - mówi nam Jacek Kaczor, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.