Rekrutacja 2021. Licea marzeń - TOP 10 najbardziej obleganych ogólniaków w Krakowie [GALERIA] Małgorzata Mrowiec

W najpopularniejszych krakowskich liceach o jedno miejsce ubiega się w tegorocznej rekrutacji średnio około 2,5 kandydata. Wnioski do klas pierwszych liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia można było składać do 21 czerwca. Absolwenci podstawówek w większości chcieliby zostać uczniami ogólniaków - 6 tys. 75 kandydatów wskazało liceum jako szkołę pierwszego wyboru. Natomiast 2 tys. 670 młodych ludzi uczestniczących w rekrutacji 2021 wybrało technikum, a zaledwie 316 kandydatów stara się o przyjęcie do branżówki.