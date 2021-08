Rekrutacja 2021. Progi punktowe w najpopularniejszych klasach w krakowskich technikach TOP 10

Rekrutacja do krakowskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 jeszcze trwa. Jednak to do 21 czerwca absolwenci podstawówek mieli czas na zgłaszanie wniosków o przyjęcie do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia - i to na tym etapie w podaniach wskazywali szkoły, do których najbardziej chcieliby się dostać, swoje szkoły marzeń.

Jeśli chodzi o technika, w Krakowie kandydaci do klas pierwszych wybierali z oferty 24 takich szkół technicznych (w tym są dwa technika specjalne). W systemie elektronicznym, z którego wykorzystaniem odbywał się pierwszy, zasadniczy etap rekrutacji, potwierdzono 9 061 wniosków o przyjęcie złożonych do wszystkich samorządowych szkół ponadpodstawowych. Technika postanowiło wybrać 2 670 kandydatów.

W naszej galerii prezentujemy 10 klas I w technikach w Krakowie, które cieszyły się największe zainteresowaniem w rekrutacji 2021. Dla wszystkich tych klas (grup rekrutacyjnych) podajemy też progi punktowe, czyli minimalną liczbę punktów, która pozwoliła kandydatowi zostać uczniem danej klasy.