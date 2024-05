Remonty i korki w Krakowie. Jak się mają dwie największe inwestycje po majówce? Zwierzyniecka i Kościuszki oraz tramwaj do Mistrzejowic? Piotr Rąpalski

Majówka się skończyła, czas wrócić do rzeczywistości. Do codziennych podróży przez Kraków. A tych nie ułatwiają remonty, których w mieście całkiem sporo, z dwoma sztandarowymi - przebudową Kościuszki i Zwierzynieckiej oraz budową linii tramwajowej do Mistrzejowic. Spore powodują utrudnienia, ale stan prac możecie zobaczyć na zdjęciach z drona.