Rozmowy o wędrowaniu wśród roślin. Spotkanie z Patrycją Machałek i Piotrem Klepackim w krakowskiej Księgarni Pod Globusem Paweł Gzyl

„Smak dzikich roślin” i „Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama Fischera” Materiały prasowe

Co rośnie tuż przy szlaku, w lesie i na łące? Jakie dziko rosnące rośliny warto włączyć do swojego menu? Które z kolei są cennym uzupełnieniem domowej apteczki? No i co z tymi, którym przypisywano moc nie z tego świata? Tego wszystkiego dowiemy się we wtorek 23 listopada o godz. 18 podczas spotkania z Patrycją Machałek i Piotrem Klepackim w krakowskiej Księgarni Pod Globusem.