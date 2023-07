Wysowa, czyli zaczarowana kraina ziół, leśnych kwiatów, niezwykłej balneologicznej historii i lipy, która ma ponad cztery wieki

Beskidzki kościół bez organów

U wjazdu do zdroju gości wita świątynia. Można powiedzieć, że wita gości. Wysowski kościół leży na szlaku architektury drewnianej. Stoi tuż przy drodze, trudno więc do niego nie trafić. Można wejść do przedsionka. Jest tu kilka ławek. Można usiąść, pomodlić się w spokoju. Kościół został wybudowany w 1938 roku.

- Pomimo iż nie ma stu lat, jest traktowany, jako zabytkowy. Wszystko dlatego, ze ołtarz główny liczy sobie ponad dwieście lat, a został przeniesiony z innego kościółka, a konkretnie z Huty Wysowskiej. Przed wiele lat był zdeponowany w Ropie, a gdy kościół w Wysowej został wybudowanym, trafił właśnie do niego – opowiada. - Jest wyjątkowy również dlatego, że wiele w nim nawiązań do chrześcijaństwa wschodniego. Nie znajdziemy w nim choćby organów, a więc rzymokatolicy śpiewają, jak wschodni chrześcijanie – dodaje.

Minerały na bezwstydne dolegliwości

W Parku Zdrojowym nie można oczywiście nie zajrzeć do pijalni, a tam Henryk, Franciszek, Józef, Anna. Dzisiaj kuracjusz sądzą minerały z kubeczków, ale czterysta lat temu, wyglądało to zgoła inaczej. Bo wszystko zaczęło się od zbójów beskidników.

- Jeszcze nie było Parku Zdrojowego, żadnych ujęć, a źródła z dobroczynnymi wodami po prostu sobie bulgotały – opisuje obrazowo. - Beskidnicy, którzy od czasu do czasu schodzili z gór, właśnie w tych źródłach prali swoje łachmany, a czasem nawet długo się w nich moczyli. Kiedy najważniejszy z nich, a mianowicie zbójnik Wasyl został załapany, podczas tortur zeznał, że żadnych ani on, ani jego kompani nie rabowali niczego, a jedynie szukali ulgi. Miał powiedzieć, że „moczyli francę”, czyli po prostu kiłę. Trzeba pamiętać, że wtedy jeszcze nikt nie znał antybiotyków, a najwidoczniej wody mineralne łagodziły objawy tej choroby – wspomina z uśmiechem.