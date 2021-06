Rozpoczął się długi weekend, więc zaczęły się korki. Duże utrudnienia w płynnym przemieszczaniu się występują na zakopiance Łukasz Bobek Jakub Sajdak

Zobacz galerię (8 zdjęć) Duże korki na zakopiance. W niektórych miejscach kierowcy muszą hamować do zera GDDKiA Zobacz galerię (8 zdjęć)

Rozpoczął się długi weekend, pogoda sprzyja, więc dużo osób postanowiło wybrać się na wycieczkę m.in. do Zakopanego, czy inne miejsce w górach. Doskonale to widać na mapach drogowych. Bardzo dużo samochodów jedzie w tej chwili w stronę "zimowej stolicy Polski". Niestety powoduje to ogromne korki na zakopiance. Podróż z Krakowa do Zakopanego obecnie wynosi ponad 4 godziny!