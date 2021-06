Rudy Rysie. Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 768 we wsi Rudy Rysie, nie żyje kierowca opla [ZDJĘCIA] Paweł Michalczyk

53-letni mężczyzna zginął na miejscu w wyniku wypadku, do jakiego doszło w czwartek 24.06.2021 późnym popołudniem we wsi Rudy Rysie między Brzeskiem a Szczurową. Kierowca opla na łuku drogi uderzył w ciężarówkę, samochód został doszczętnie zniszczony. To już kolejny wypadek śmiertelny w tej miejscowości.