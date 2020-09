Rugby. Puchar prezydenta Krakowa dla drużyn Juvenii

Krakowski turniej w olimpijskiej odmianie rugby, czyli 7-osobowej, choć bez udziału drużyn z zagranicy, okazał się pokazem fantastycznej, szybkiej gry oraz wielu dynamicznych i efektownych akcji. Rywalizacja o puchar prezydenta miasta Krakowa odbyła się po raz drugi i po raz drugi po trofeum sięgnęły drużyny gospodarzy. W klasyfikacji U19 kobiet i mężczyzn zwyciężyły młode zespoły Juvenii Kraków, zaś w grupie do 16 lat najlepszy okazał się Husar Bolesławiec.

Turniej Krakow Sevens miał być jedyną w tym roku okazją do sprawdzenia się w odmianie siedmioosobowej dla drużyn z Polski i zagranicy. Z powodu pandemii odwołano wszystkie zawody, planowane na letnie miesiące, ale wydawało się, że zmagania pod Wawelem mogą dojść do skutku. Dzięki temu organizatorzy spotkali się ze sporym zainteresowaniem ze strony kilku reprezentacji i mocnych ośrodków w Europie. Niestety na dwa tygodnie przed rywalizacją, wszystkie zgłoszone zespoły, kolejno odwołały swój przyjazd. Tym samym na placu boju pozostały krajowe drużyny, których klasa i doświadczenie i tak zwiastowały wiele emocji. W rywalizacji kobiet wszystkie mecze pewnie wygrały młode rugbistki z Krakowa. Podopieczne Łukasza Kościelniaka imponowały spokojem, ułożeniem gry, przemyślanymi zmianami tempa i niemal perfekcyjną obroną. Zarówno przez poranną, jak i popołudniową serię gier przeszły jak burza, w dwumeczu pokonując zarówno Venol Atomówki Łódź, jak i Rugby Kobiet KS Budowlani Łódź.

- Jak się okazało zdominowaliśmy turniej. Jestem zadowolony z realizacji założeń taktycznych, jak i z tego, że w żadnym z meczów, ani Atomówki, ani KS Budowlane nie były w stanie nam zagrozić. To oznacza, że idziemy w dobrym kierunku jeśli chodzi o szkolenie tego zespołu – podsumował trener Łukasz Kościelniak. Kategoria U16 była jedyną, w której Młode Smoki nie wywalczyły Pucharu Prezydenta Miasta Krakowa. Najlepsza okazała się drużyna Husara Bolesławiec, która mimo przegranej w pierwszym meczu z Juvenią, potem zdominowała rywalizację i zapewniła sobie trofeum. Najciekawiej zapowiadała się walka o triumf w kategorii U19 mężczyzn. Ci młodzi zawodnicy wyszli już z wieku juniorskiego i stawiają pierwsze kroki w seniorskich rozgrywkach. Była to więc bezcenna możliwość, bo ta grupa wiekowa niezwykle rzadko ma okazję rywalizacji z rówieśnikami. Juvenia, która w grudniu ubiegłego roku wywalczyła drugie miejsce podczas prestiżowego turnieju Dubai Sevens miała przed sobą nie lada zadanie. Krakowianom przyszło zmierzyć się z dwiema drużynami reprezentacji Polski (U18 i U19).

Mecze były niezwykle zacięte i nie zawiodły nawet najbardziej wymagających kibiców. Rugby w odmianie olimpijskiej potrafi być efektowne, a pojedynki gospodarzy z Biało-Czerwonymi były tego najlepszym przykładem. Młodsi reprezentanci, choć pierwszy mecz ze starszymi kolegami z kadry wyraźnie przegrali, to w drugim niespodziewanie zwyciężyli. W dwumeczu ulegli jednak podopiecznym Kościelniaka, którzy pewnie pokonali kadrę w obydwu starciach (21:0 i 31:0). O losach turnieju rozstrzygnęły więc spotkania reprezentacji Polski Development z gospodarzami. Pierwsze starcie padło łupem kadry. Oba zespoły w pełnym zażartej walki i kombinacyjnej gry pojedynku zdobyły po trzy przyłożenia. Reprezentacja zanotowała jednak komplet podwyższeń, a Juvenia tylko jedno i tym sposobem wygrała 21:17. W drugim, decydującym o losach turnieju meczu, górą byli już krakowianie. W pierwszej połowie wyszli na prowadzenie 17:0 i mimo rozprężenia w drugiej odsłonie utrzymali przewagę, zwyciężając 17:12.

- Dla mnie jako trenera to na pewno bardzo fajne uczucie i taki mały sukces, że udało nam się drużyną klubową pokonać reprezentację Polski. Trzeba podkreślić, że choć pewnie wygraliśmy z reprezentacją U18, były to bardzo twarde mecze, w których trzeba było walczyć o każdy metr boiska. Młodsi reprezentanci nie odpuszczali. Ze starszą kadrą rozegraliśmy dwa bardzo wyrównane spotkania. Pierwsze minimalnie przegrane, drugie pewnie wygrane, choć szkoda rozluźnienia w drugiej połowie, bo wynik mógł być bardziej korzystny. Podsumowując postawę moich zawodników, jestem z nich bardzo zadowolony. Grali ambitnie i pokazali, że większość z nich zasługuje, żeby grać w kadrze i z pewnością do niej dołączy – powiedział Kościelniak. Kadra Polska Development udziałem w turnieju Krakowskich Siódemek zakończyła pięciodniowe zgrupowanie w Krakowie. Andrzej Kozak, będący również trenerem pierwszej reprezentacji Polski w rugby 7, pozytywnie ocenił postawę wszystkich uczestników zmagań.

- Ostatnie cztery dni nasza kadra trenowała z dość dużą intensywnością, która prawdopodobnie złożyłaby się na miesiąc pracy, wykonywanej przez zawodników w klubach. Było jednak sporo rzeczy, takich jak schematy gry i ustawienia, które musiałem tej grupie przekazać. Pilnowałem intensywności, jednak objętość zajęć poprzedzających turniej sprawiła, że nie przystąpili do zmagań na tzw. „świeżości”. Widać było, że nie są w stanie utrzymać równego tempa we wszystkich meczach, ale podjąłem to ryzyko, bo nadrzędnym celem nie było zwycięstwo, ale szkolenie. Jestem zadowolony z tego, jak starali się realizować założenia we wszystkich meczach – mówił Andrzej Kozak. Szkoleniowiec podkreślił również potencjał, jaki drzemie w zawodnikach. - W obu kadrach jest wielu zdolnych rugbistów, którzy mają potencjał, by w najbliższych latach grać w reprezentacji seniorów. Co więcej, jeśli drużyna U18 będzie miała możliwość do systematycznej pracy, to może powalczyć o wejście do pierwszej „ósemki” na mistrzostwach Europy. Muszą pracować, ale wszystko przed nimi.

Kozak odniósł się także do gry gospodarzy, pośród których wkrótce kilku zawodników z pewnością otrzyma powołania na zgrupowania reprezentacji. – Wiedziałem, że Juvenia jest dobrze przygotowana do gry w rugby 7, ponieważ podobnym składem, choć wzmocniona kilkoma starszymi graczami rywalizowała w mistrzostwach Polski seniorów. Widać systematyczną pracę oraz wkład trenerów, które dają stałe postępy. Zawodnicy bardzo dobrze prezentowali się też motorycznie, co z kolei jest zasługą krakowskiego trenera przygotowania fizycznego. Myślę, że był to dla nas wszystkich bardzo cenny sprawdzian i jeśli chcemy rozwijać w Polsce „siódemki”, to powinniśmy mieć więcej tego typu turniejów w roku. Oczywiście Krakow Sevens miało wyglądać inaczej, ale mimo braku drużyn z zagranicy, mieliśmy tu 90 procent najlepszych zawodników w Polsce. Byli tu razem, rywalizowali i jeśli będą mogli robić to częściej, to z pewnością będzie to z korzyścią dla ich rozwoju oraz całego polskiego rugby – zakończył selekcjoner.

Turniej o puchar prezydenta miasta Krakowa miał format jednodniowy, ale w drugim dniu rozegrano jeszcze mecze towarzyskie. Komplet dwóch zwycięstw odniosły rugbistki Juvenii, które mierzyły się z Venol Atomówkami Łódź oraz Polska Development, która pokonała kadrę U18 26:5, a po kolejnym, emocjonującym starciu odprawiła również Juvenię, tym razem wygrywając 29:19. TURNIEJU KRAKOWSKICH SIÓDEMEK: U-19 mężczyzn: Polska Development - Polska U18 43:0, Juvenia - Polska U18 21:0, Juvenia - Polska Development 17:21, Polska Development - Polska U18 15:17, Juvenia - Polska U18 31:0, Juvenia - Polska Development 17:12. Klasyfikacja: 1. Juvenia Kraków 2. Polska Development 3. Polska U18. U-19 kobiet: Juvenia – Atomówki Łódź 39:0, Atomówki - KS Budowlane Łódź 5:31, Juvenia - KS Budowlane 22:12, Juvenia – Atomówki 46:0. Klasyfikacja: 1. Juvenia, 2. Atomówki, 3 Budowlane.

U-16 juniorów: Juvenia - Bolesławiec 19:14, Juvenia – Bolesławiec 5:26, Juvenia - Bolesławiec 12:26. Klasyfikacja: 1. Husar, 2. Juvenia Mecze towarzyskie: U19M Polska Development - Polska U18 26:5 U19K Juvenia – Atomówki 46:0 U19M Juvenia - Polska U18 19:5 U19K Atomówki – Juvenia 7:43 U19M Juvenia - Polska Development 19:29.

