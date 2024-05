Ruszył remont sądeckiego ratusza. Perla Nowego Sącza odzyska dawny blask

Sądecki ratusz to z całą pewnością wizytówka Nowego Sącza. Wybudowany w 1897 roku obiekt aktualnie jest siedzibą sądeckiego magistratu. Odbywają się tam sesje rady miasta, ale również między innymi wydarzenia kulturalne.

Od wielu lat nie był już jednak remontowany, a jego stan wizualny pozostawia wiele do życzenia. Jego ostatni remont prawdopodobnie odbył się w 1988 roku i od tego czasu budynek był utrzymywany, ale generalnego remontu nie przeprowadzano.

O tym, że ta sądecka perła powinna zostać odnowiona wiele w mieście się mówiło. Do wykonania tego zadania w mieście przygotowywano się od lat. Jeszcze poprzednie władze uzyskały odpowiednie zezwolenie na remont od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków jednak wciąż brakowało funduszy.

O środki na remont miasto ubiegało się wiele razy, jednak bez rezultatów. Fundusze na ten celu udało się pozyskać w ramach ósmej edycji Polskiego Ładu. Wtedy to do Nowego Sącza trafiło dwadzieścia milionów złotych na to zadanie. Dzięki tym funduszom zaplanowano wtedy odnowienie nie tylko dachu, ale również fundamentów oraz elewacja. Jak będzie wyglądać?