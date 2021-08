Ruszyła akcja edukacyjna na temat raka jelita grubego

W czerwcu tego roku ruszyła akcja „Onkoodpowiedzialni” poświęcona edukacji onkologicznej, profilaktyce i promocji zdrowia. Pierwsza odsłona akcji dedykowana była nowotworom ginekologicznym. Kolejna, która właśnie się rozpoczyna, dotyczy raka jelita grubego, który jest jednym z najpoważniejszych problemów onkologicznych w Polsce. Jak wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez Krajowy Rejestr Nowotworów w Polsce odpowiada on za ok. 20,5 tys. zachorowań w 2020 r. Co więcej, współczynnik umieralności na ten nowotwór jest u nas o wiele wyższy niż w północnych i zachodnich krajach Unii Europejskiej, a liczba zgonów w naszym kraju z powodu tego nowotworu to ok. 12,5 tys. osób rocznie.

Niestety rak jelita grubego aż u 25 proc. pacjentów rozpoznawany jest w wysokim stadium zaawansowania, co znacznie obniża szanse na skuteczne leczenie. W praktyce oznacza to, że rak jelita grubego jest drugą przyczyną zgonów nowotworowych wśród mężczyzn i trzecią wśród kobiet w naszym kraju.