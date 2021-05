Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021. Ile punktów rok temu było przepustką do najpopularniejszych liceów? TOP 10

Rekrutacja do szkół prowadzonych przez miasto Kraków odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu e-omikron. Kandydaci mogą składać wnioski o przyjęcie do szkół do 21 czerwca do godz. 15. Wyjątek stanowią chętni, by uczyć się w szkołach i oddziałach dwujęzycznych, międzynarodowych, przygotowania wojskowego, sportowych i mistrzostwa sportowego - w ich przypadku rejestracja wniosków trwa do 31 maja.

We wniosku można wskazać dowolną liczbę liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Kraków i powiat krakowski, a w nich dowolną liczbę oddziałów klasy I, którymi jest się zainteresowanym. Co ważne, kolejność wymienionych we wniosku szkół i klas powinna być zgodna z preferencjami kandydata - należy zacząć od tej wymarzonej, do której chciałoby się zakwalifikować w pierwszej kolejności. Wyniki rekrutacji - listy zakwalifikowanych do przyjęcia do poszczególnych szkół będą znane 22 lipca.