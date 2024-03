Ruszyły wielkie rowerowe inwestycje w Chrzanowie i Trzebini. Powstanie droga nad Chechło i Chrzanowskie Morskie Oko. Zdjęcia i wideo

Droga rowerowa z Trzebini nad Chechło i do Puszczy Dulowskiej

To jedno z priorytetowych zadań do realizacji jakie stawiałem sobie jako burmistrz. W porozumieniu z powiatem, gdyż to droga powiatowa, skutecznie dążyliśmy do realizacji tej inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i będzie stanowić połącznie nie tylko z ośrodkiem Chechło, ale także z Puszczą Dulowską - podkreśla Jarosław Okoczuk, burmistrz Trzebini.

To jednak nie koniec, a tak na prawdę dopiero początek rowerowych inwestycji w tym miejscu. W planach jest budowa kolejnych odcinków drogi do Chechła oraz wokół zbiornika. Dzięki temu rowerzyści, biegacze i spacerowicze będą mogli nie tylko bezpiecznie tam dotrzeć, ale także pokonywać pętlę o długości ok. 5 km. Przypomnijmy, że istnieje już ciąg pieszo-rowerowy z Chrzanowa nad Chechło. Gmina Chrzanów ma w planach budowę jego oświetlenia, to bowiem droga z której wiele osób korzysta także po zmroku.

Ruszyła budowa Chechłostrady. Połączy Chechło z Chrzanowskim Moskiem Okiem

Choć Chrzanów posiada już ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Topolowej, którym można bezpiecznie dotrzeć nad Chechło, to ruszyła budowa kolejnej, bardziej atrakcyjnej trasy. Wieść ona będzie nie wzdłuż drogi, a po zielonych terenach wzdłuż rzeki Chechło. Rozpoczęła się budowa pierwszego ponad kilometrowego odcinka na Osiedlu Młodości. Powstanie tam trasa asfaltowa wraz z nowym mostem nad Chechłem, która połączy ul. Pogorską z ul. Podwale (w okolicy wiaduktu kolejowego nad ul. Krasickiego), cmentarzem wojennym oraz Krytą Pływalnią. Termin wykonania inwestycji to połowa czerwca br.

Koszt realizacji pierwszego etapu inwestycji to ok. 3 mln zł. Budowa Chechłostrady potrwać kilka lat. W sumie trasa ma liczyć 7,5 km.

Bezpieczne drogi z Chrzanowa do Żarek oraz do Balina

Powiat chrzanowski w tym roku przygotuje dokumentację dla budowy kolejnego odcinka ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Styczniowych, który prowadzić będzie do centrum Żarek. Pierwszy fragment drogi od strony Chrzanowa do zakładów mięsnych Unimięs został oddany do użytku w połowie 2021 roku. Teraz inwestycja ma być kontynuowana do Żarek. Tą drogą można dojechać m.in. do Wiślanej Trasy Rowerowej.