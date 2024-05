Sądeccy ósmoklasiści zdają egzaminy. Od ich wyników zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej

Egzamin ósmoklasisty w Akademickiej Szkole Podstawowej im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Choć wciąż trwa maturalny maraton, 14 maja, uczniowie zdawali egzamin pisemny z rozszerzonej biologii, to do grona zestresowanych i zdających egzaminy uczniów dołączyli ósmoklasiści. Choć nie muszą zdać egzaminu, to muszą do niego przystąpić, żeby ukończyć szkołę podstawową.

We wtorek rozpoczął się trzydniowy maraton. Na pierwszy ogień, tradycyjnie poszedł język polski. Uczniowie rozpoczęli swój egzamin punktualnie o godz. 9, a na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym mieli 120 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące m.in. lektury obowiązkowej „Kamienie na szaniec”, czy wiersza Czesława Miłosza „Dar”. Na koniec musieli napisać rozprawkę albo opowiadanie. Za w pełni poprawnie rozwiązany arkusz uczniowie mogą zdobyć 45 punktów.