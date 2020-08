Sądecczyzna. Jak będzie funkcjonować komunikacja zbiorowa między strefami żółtą a czerwoną? Tego nie wie nikt

Zmiany zaczynają obowiązywać od soboty (29 sierpnia). Powiat nowosądecki znalazł się z strefie żółtej, natomiast czerwona strefa i rygorystyczne obostrzenia nadal obowiązują na terenie Nowego Sącza. Tu pojawia się problem i wiele pytanie, jak ma zachować się kierowca autobusu lub busa, który z żółtej strefy wjeżdża do czerwonej. Czy może zdarzyć się sytuacja, że kierowcy nie będą zabierać wszystkich pasażerów oczekujących na przystankach, a może przed wjazdem do czerwonej strefy część z nich będzie musiała wysiąść?

Jak rozwiązać ten problem, tym bardziej, że już od wtorku uczniowie wracają do szkół, wielu z nich to mieszkańcy powiatu nowosądeckiego, którzy dojeżdżają do Nowego Sącza. Przypomnijmy, że w strefie czerwonej zaostrzono limit zajętych miejsc w transporcie zbiorowym. Zgodnie z rozporządzeniem władz centralnych z 8 sierpnia w strefach czerwonych zapełniona może być tylko połowa miejsc siedzących lub 30 procent miejsc siedzących i stojących. W żółtej strefie nie ma obostrzeń dotyczących transportu.