Sądeczanie pomogli polskim rodzinom na Ukrainie. Ze Lwowa wrócili już wolontariusze

Z kilkudniowego wyjazdu do Lwowa wróciła prezes Fundacja Bratnia Dusza Iwona Romaniak i motocykliści, którzy eskortowali konwój z darami dla polskich rodzin mieszkających na Ukrainie. W lipcu w Centrum Informacji Turystycznej i Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zbierano żywność z długą datą przydatności do spożycia, słodycze, środki higieny osobistej, wełniane koce, środki czystości, przybory szkolne i polskie książki. Nie zabrakło też zabawek dla maluchów, preparatów witaminowych i zdrowej żywności dla dzieci.

- Dary trafiły do hospicjum i rodzin wielodzietnych, podopiecznych Katedry Lwowskiej i Organizacji Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwa Rodzina”. To były bardzo wyczekiwane spotkania, pełne pozytywnych emocji i wzruszeń. Hospicjum we Lwowie to miejsce, gdzie wraz z motocyklistami zawsze przybywamy z darami. Tyle dobra, serdeczności i wdzięczności w oczach obdarowywanych trudno znaleźć w innym miejscu. Ci ludzie czekają na nas cały rok