Sądeczanka Gabriela Migda z UKS Evan. „Staram się kończyć walki jak najszybciej”

Utalentowana zawodniczka, której do 100 stoczonych walk w boksie i kickboxingu brakuje już tylko trzech pojedynków, na ostatnich majowych Mistrzostwach Polski Juniorów w low kick, które rozegrano w Mysłowicach, wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski! Sądeczanka triumfowała w kategorii 52 kg notując trzy pewne zwycięstwa.

- Tak się ułożyło, że we wszystkich pojedynkach zwyciężałam w stosunku 3:0. Udało się zatem powalczyć „do jednej bramki”, co cieszy jeszcze bardziej – uśmiecha się nasza rozmówczyni.

Pytana o to, czy nie była przypadkiem lekko zaskoczona takim obrotem spraw, ma już gotową odpowiedź.

- Nie było żadnego zdziwienia, bo jestem nastawiona na to, że gdy wchodzę do ringu i trener podpowiada, że walka jest do wygrania, to po prostu walczę z nastawieniem, by zwyciężyć. Staram się kończyć pojedynek jak najszybciej. Po co męczyć się dziewięć minut, skoro można to zrobić o kilka minut wcześniej? - mówi sympatyczna Gabriela.