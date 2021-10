Sądeczanka Natalia Szczypuła nagrała nową piosenkę. „Lukier” wpada w ucho [ZDJĘCIA] Klaudia Kulak

Po bardzo udanym występie w programie The Voice of Poland, gdzie Natalii Szczypule udało się dotrzeć do finału, sądeczanka nie zwalnia tempa. Na jej kanale Youtube pojawiła się właśnie jej autorska piosenka „Lukier”, do której powstał również teledysk. Utwór bardzo przypadł do gustu słuchaczom. Pod filmem pojawiło się mnóstwo polubień i pochlebnych komentarzy na temat piosenki.