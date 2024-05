Mateusz Ziółko, Natalia Szczypuła i dwoje lekarzy w koncercie charytatywnym „Piosenka na receptę” dla Gosi Szewczyk

Małgosia Szewczyk to sądeczanka, która od dwóch lat zmaga się z niepełnosprawnością, porusza się na wózku inwalidzkim i samotnie wychowuje dwuletniego synka. Kiedyś pełna życia, utalentowana i wykształcona wokalistka brylowała na scenie i spełniała kolejne muzyczne marzenia. Dziś potrzebuje pomocy w zbiórce środków na leczenie i rehabilitację, a także na własny sprzęt do nagrywania, który pomoże jej kontynuować karierę i zarabiać. Okazją do wsparcia Małgosi będzie koncert „Piosenka na receptę”.

Już 22 maja, o godz. 19 w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbędzie się wyjątkowy koncert. „Piosenka na receptę” to wydarzenie, z którego dochód wesprze Małgosię „Goyę” Szewczyk, niezwykłą samotną matkę Danielka, która dzielnie walczy o to, by każdy dzień był lepszy od poprzedniego. Główną gwiazdą wieczoru będzie Mateusz Ziółko. Towarzyszyć mu będzie utalentowana Natalia Szczypuła. Dołączy do nich również dwoje lekarzy: Małgorzata Fedko i Tomasz Karauda, którzy nie tylko w codziennym życiu są obdarzeni wyjątkową empatią i zaangażowaniem, lecz także posiadają talent w muzyce. Wystąpi też sama Małgosia Szewczyk.

Ciążą, choroba, wózek i przerwana kariera muzyczna

Pomysłodawczynią koncertu jest lekarz Małgorzata Fedko, której pasją jest śpiewanie. Uczęszcza na lekcje wokalu do Krzysztofa Szczypuły. - Na jednej z nich opowiedziałam mu o moim marzeniu sprzed lat, czyli chęci zaśpiewania dla chorego. Mój trener opowiedział mi wówczas o Małgosi Szewczyk, profesjonalnej wokalistce, którą ciężka choroba wyeliminowała ze sceny muzycznej – mówi Fedko. - Krzysiu zaprezentował mi również teledysk nakręcony na plaży, na którym to jeszcze wówczas zdrowa Małgosia śpiewa swój autorski utwór. Śmiało można powiedzieć, że od pierwszego odsłuchania zakochałam się w tej piosence, marząc jednocześnie o tym, aby móc osobiście poznać jego autorkę.

Małgosia „Goya” Szewczyk od dziecka związana była z muzyką. Najpierw grała na fortepianie, potem flecie poprzecznym, do tego pięknie śpiewała. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach i Hochschule für Musik und Theater w Monachium - zdobyła dyplom z jazzu i muzyki estradowej. Współtworzyła wiele produkcji muzycznych, musicali, oraz nagrała albumy w Polsce i za granicą, koncertując nie tylko w kraju, ale i po całej Europie. Jest laureatką międzynarodowych festiwali muzycznych oraz cenioną kompozytorką i autorką tekstów. Jej pasja do muzyki stała się też sposobem na życie i zarobek. Do czasu.

- Historia Małgosi Szewczyk poruszyła mnie do głębi. Przed dwoma laty, podczas ciąży zdiagnozowano u niej guza kręgosłupa odcinka piersiowego. Zabieg operacyjny zakończył się powikłaniem w postaci ciężkiego niedowładu kończyn dolnych. Ratowano wówczas zarówno Małgosię jak i jej synka Danielka – opowiada Małgorzata Fedko. - Od tego czasu Małgosia boryka się z kalectwem, dzielnie stawiając czoła brutalnej rzeczywistości, w sposób wzorcowy wychowując jednocześnie swojego syna. To bardzo ciepła, obdarzona wielką empatią kobieta. Nie pamiętam, aby pomimo trudnej sytuacji materialnej poprosiła kiedykolwiek o cokolwiek.

Marzenie lekarki pomoże wesprzeć „Goyę”

Jednak Gosia potrzebuje pomocy. Sama nie jest w stanie sobie i swojemu synkowi zapewnić godziwych warunków życia. Potrzebuje regularnej rehabilitacji (pięć dni w tygodniu), dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej samochodu, czy nowego wózka. To wydatki, które przekraczają jej możliwości finansowe. Nie mówiąc już o sprzęcie do nagrywania, dzięki któremu mogłaby kontynuować karierę muzyczną i zarabiać na swoje i dziecka utrzymanie.

- Pomimo łez, które czasem płyną jej po policzku, to bardzo pogodna, ciepła osoba z dużym poczuciem humoru i dystansem do samej siebie. Swoją postawą może inspirować innego człowieka znajdującego się w sytuacji kryzysu zdrowotnego. Jest w niej silna wiara w uzdrowienie i lepsze jutro – dodaje Fedko, która już podczas pierwszego spotkania z „Goyą” znalazła z nią wspólny język, zaprzyjaźniła się i postanowiła zaśpiewać. Tak też zrodził się pomysł koncertu charytatywnego „Piosenka na receptę”, w którego organizację włączyła się Fundacja Garda. - Pewnego dnia zadzwonił do mnie Krzysztof Szczypuła, przedstawił ich wizję koncertu i zapytał, czy mogę zajść się jego koordynacją. Spotkaliśmy się, omówiliśmy szczegóły i tego samego wieczoru zgodziłem się. Nie było w mojej fundacji przypadku, żebyśmy komukolwiek odmówili pomocy – podkreśla Grzegorz Migda, prezes Fundacji Garda. - Podczas koncertu odbędzie się też licytacja przedmiotów przekazanych na ten cel. Wśród nich będą między innymi ciekawe obrazy.

Bilety na koncert bardzo szybko się rozchodzą. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Bilety można kupić TUTAJ. Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na TEJ STRONIE. Gosię można też wesprzeć wpłacając dowolną kwotę na specjalnie jej dedykowana zbiórkę prowadzoną za pośrednictwem strony internetowej Fundacji Garda rowniewazni.pl. „Gazeta Krakowska” koncert charytatywny „Piosenka na receptę” objęła patronatem medialnym. Partnerami wydarzenia są: Centrum Wizażu i Stylizacji Rzęs Katarzyna Barth, Love Shot Travels, Dubai Prestige, Salon Fryzjerski KARIN, Centrum Medyczne "Batorego", Amadeusz Sklep Muzyczny i Technika Estradowa, School of Rock - Krzysztof Szczypuła - Nowy Sącz, Polpharma i Żywiecka44.

