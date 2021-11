Samowola budowlana ks. Piotra Natanka. Dalej inwestuje w Zawoi na terenie osuwiskowym, ku niezadowoleniu swoich sąsiadów [ZDJĘCIA]

Tymczasem ks. Natanek nie marnuje czasu. Skupuje działki od gospodarzy w Zawoi Bielasach, postawił wysoki płot, by sąsiedzi nie widzieli toczących się robót.

- Ten człowiek niszczy wszystkie okoliczne tereny zielony, lasy i góry - mówią mieszkańcy, sąsiadujący z terenami ks. Natanka. - Są to nawet miejsca chronione, jednak jako teren zielony już nie istnieją. Jego działalność zagraża również naszemu mieniu. Jesteśmy w absolutnym szoku, bo odnosimy wrażenie, że polskie prawo jest tylko na papierze, nikt to nie respektuje, ani tym bardziej nikt tego nie pilnuje - mówi jeden z sąsiadów działek suspendowanego księdza. - Jesteśmy zdruzgotani faktem, że wszyscy wokół widzą co się dzieje i nikt nie reaguje, gdy przyroda wokół nas ginie, a ten pan, ksiądz, czy jak go nazwać, dopuszcza się samowoli budowlanej - dodaje kolejny.