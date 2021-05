Sandecja Nowy Sącz powróciła do punktowania w 1. lidze

Tym razem nie było takiego happy endu i nie udało się zgarnąć kompletu punktów, ale trafienie, podobnie jak jesienią, zanotował Maciej Małkowski. Ten doświadczony 36-letni pomocnik przy stanie 0:1 dla gości, zamienił „jedenastkę” na gola i przyczynił się do remisu „Dumy Krainy Lachów” 1:1.

Sądeczanie, po dwóch porażkach 0:3 z Radomiakiem Radom i Arką Gdynia, potrzebowali takiego przełamania się choć nie walczą już o nic. Nie grozi im spadek, nie mają też szans na wejście do barażowej szóstki, co jeszcze trzy kolejki temu wydawało się całkiem realne. Mimo to „Biało-Czarni” mogą być zadowoleni, gdyż od listopada ub. roku znakomicie punktowali ogrywając często faworytów i potwierdzając swój spory potencjał.

- Bardzo cieszę się z tego, że chociaż pogoda nie dopisała, kibice mogli być na naszym stadionie – skomentował na pomeczowej konferencji prasowej trener Dariusz Dudek.