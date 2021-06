Skok Uniwersytetu Jagiellońskiego w prestiżowym rankingu QS

QS World University Rankings przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych - obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. W tym roku znalazło się w nim 1,3 tys. uczelni. Zestawienie powstaje w oparciu o sześć kryteriów: reputacja w środowisku akademickim, prestiż wśród pracodawców, stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, liczba cytowań oraz liczba studentów i pracowników z zagranicy. Każdego roku firma Quacquarelli Symonds publikuje trzy osobne zestawienia, oceniające całokształt działalności uczelni, dziedziny naukowe oraz kierunki studiów .

Wyniki rankingu zostały opublikowane 8 czerwca. Prowadzi niezmiennie Instytut Techniczny Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Na podium znalazły się jeszcze Uniwersytet Oxfordzki oraz ex aequo na 3. pozycji Uniwersytet Stanforda i Uniwersytet Cambridge.

W tegorocznym rankingu Uniwersytet Jagielloński został sklasyfikowany na najlepszym w historii 309. miejscu, co oznacza awans o 17 pozycji w stosunku do ubiegłorocznego zestawienia. - Wskaźnikami, w których najlepiej oceniono najstarszą polską uczelnię, są: stosunek liczby wykładowców do liczby studentów, prestiż wśród pracodawców oraz reputacja w środowisku akademickim. Warto dodać, że UJ od kilku lat systematycznie poprawia swoją pozycję w rankingu QS. Jeszcze w 2018 roku znajdował się w przedziale 461-470 - zwracają uwagę przedstawiciele uczelni.

Liczba polskich uczelni w QS World University Rankings systematycznie rośnie. Przed trzema laty było ich 14, a obecnie już 19. W najnowszym zestawieniu Uniwersytet Warszawski sklasyfikowano na 308. miejscu, a Politechnikę Warszawską w grupie 501-510. W przedziale 801-1000 znalazły się: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Uniwersytet Wrocławski. Kolejne cztery polskie uczelnie zajęły miejsca w grupie 1001-1200 - Politechnika Lubelska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku.