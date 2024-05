Ślubowanie nowo przyjętych policjantów w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wręczono również odznaczenia i wyróżnienia Aleksandra Łabędź

We wtorek, 7 maja w Muzeum Lotnictwa w Krakowie odbyło się ślubowanie 77 nowo przyjętych funkcjonariuszy policji - w tym 15 kobiet - oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kapelan małopolskiej policji ks. Łukasz Michalczewski oraz kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko. Oczywiście nie zabrakło również rodzin ślubujących policjantów. To już drugie przyjęcie do Policji w tym roku. W 2024 roku Małopolska Policja planuje jeszcze 4 nabory.