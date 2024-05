Kolekcjonerska, sportowa, myśliwska... Z roku na rok w Małopolsce, jak i całym kraju coraz więcej osób stara się o pozwolenie na broń

W 2014 roku w całym kraju wydano 7 110 pozwoleń na broń. Ogółem 10 lat temu w Polsce 197 595 osób miało pozwolenie na broń. Dla porównania, w 2023 roku liczba ta była znacznie większa. Przez cały miniony rok wydano 40 867 pozwoleń, a ogółem liczba osób posiadających pozwolenie na broń to 323 983. Od lat można zauważyć jedną tendencję. Najwięcej osób pasjonujących się strzelectwem to posiadacze broni do celów łowieckich. Tak samo jest również w Małopolsce, gdzie w 2023 r. ogółem 23 129 osób posiadało pozwolenie na broń - najwięcej do celów łowieckich - 10 856 pozwoleń.

Ponad 840 tys. sztuk broni w rękach Polaków

Według danych Komendy Głównej Policji - 2023 rok okazał się rekordowy pod względem wydanych - nowych - pozwoleń na broń. Liczba to osiągnęła blisko 41 tys. Jak wynika z danych KGP, na dzień 31 grudnia 2023 r. w rękach Polaków było łącznie ok. 844 tys. sztuk broni dla 324 tys. osób posiadających pozwolenie. We wcześniejszych latach liczby też były imponujące: 2022 rok - 37 402 nowych pozwoleń, 2021 r. - 19 939, a 2020r. - 15 330. Dla porównania, w 2014 roku wydano zaledwie 7 110 nowych pozwoleń. Wówczas w całym kraju łącznie 197 595 osób posiadło pozwolenie na broń, a w rękach Polaków było 381 588 sztuk broni palnej, czyli o blisko pół miliona mniej niż w 2023 roku.

Małopolanie najchętniej sięgają po broń do celów łowieckich

Dane w samej Małopolsce również są imponujące. Na dzień 31 grudnia 2023r. w województwie 23 129 osób posiadało pozwolenie na broń. Z kolei liczba egzemplarzy broni zarejestrowanych przez posiadaczy pozwolenia na broń sięgnęła - 49 207.

Najwięcej pozwoleń dotyczyło broni do celów łowieckich - 10 856 (na 22 919 sztuk broni). Równie wysoka liczba to pozwolenie na broń kolekcjonerską - 6 228 (na 12 596 sztuk broni). Jeżeli chodzi o pozwolenia na broń sportową to miało je 4 443 osób, a do ochrony osobistej - 1 455 osób.

- Co roku wydawana jest większa ilość pozwoleń. Największy wzrost nastąpił w 2022 roku - mówi nam kom. Rafał Knapik z Zespołu Prasowego KWP w Krakowie.

Bardzo podobnie statystyki wyglądają również wg danych KGP dla całej Polski, ponieważ w minionym roku najwięcej osób, bo 137 404 posiadało pozwolenie na broń do celów łowieckich (łącznie 388 450 egzemplarzy zarejestrowanych sztuk broni). Na drugim miejscu są pozwolenia na broń kolekcjonerską - 76 249 (łącznie 213 641 egz.) i na trzecim pozwolenie na broń sportową - 70 898 (na 191 964 egz.).

Broń to droga sprawa...

Nim pierwszy egzemplarz broni trafi w nasze ręce, trzeba przejść długą i... kosztowną drogę: szkolenie, badania lekarskie i psychologiczne, wpisowe, składka członkowska, licencja, egzamin. Przykładowo osoba, która będzie się starała o pozwolenie na broń do celów łowieckich musi najpierw odbyć staż, później przejść kurs, który kosztuje ok. 2 tys. zł, odbyć szkolenie na strzelnicy, zdać egzaminy, przejść badania lekarskie i psychologiczne, których koszt to również kilkaset złotych, opłacić wpisowe i składkę członkowską do PZŁ czyli łącznie również ponad 1 600 zł. Później należy udać się Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, a także uiścić opłatę skarbową do urzędu miasta - ponad 200 zł. Późniejszy zakup broni to już kwoty liczone w tysiącach.

Kto może uzyskać pozwolenie na broń?

- O wydanie pozwolenie na broń może ubiegać się osoba, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Osoba taka musi mieć ukończone 21 lat, posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolność fizyczną i psychiczną do dysponowania bronią, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, wydanymi przez upoważnionych lekarza i psychologa. Osoba taka nie może być uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, ponadto nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia - wyjaśnia policja.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych. Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia.

Broń to duża odpowiedzialność

Policja również przypomina, że posiadacz pozwolenia na broń jest zobowiązany m.in. do: przechowywania i noszenia posiadanej broni/amunicji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej) właściwego organu Policji o fakcie zbycia posiadanej broni, w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia w ciągu 14 dni od dnia dokonania takiej zmiany - organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu, a w przypadku utraty broni - do niezwłocznego zawiadomienia Policji/Żandarmerii Wojskowej, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty.

