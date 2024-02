Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa. Konsulowie Generalni Ukrainy i USA w Akademii Muzycznej w Krakowie

„Solidarni z Ukrainą: 10 Lat Waleczności, 2 Lata Bohaterstwa”

- To niezwykle ważne i symboliczne, że w tym wydarzeniu wspólnie uczestniczą przedstawiciele Polski, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Jest to dowód bardzo dobrych relacji i współpracy polsko-amerykańsko-ukraińskiej. Współpracy, której Ukraina potrzebuje, bo wciąż imponująco walczy o swoją wolność - mówiła I wicewojewoda Elżbieta Achinger.

- Zarówno dzień dzisiejszy jak i zbliżające się dni są dla Ukrainy szczególne. Luty jest niestety bardzo ciężkim miesiącem dla każdego mojego rodaka. W tych dniach obchodzimy 10. lat rozstrzelania na Majdanie naszych rodaków, to też 10. lat od początku napaści Rosjan na Ukrainę, a także 2. lata od momentu wojskowej inwazji Rosji przeciwko naszej walczącej ojczyźnie. W tych trudnych czasach bardzo ważne jest wsparcie na każdym poziomie: militarnym i humanitarnym, ale na pewno moje serce najbardziej się wzrusza kiedy patrzę na ukraińskie dzieci. Do Polski trafiło tysiące ukraińskich dzieci i chciałbym złożyć głębokie podziękowanie na ręce Pani wojewody i Pani prezydent, że te dzieci zostały uratowane od barbarzyństwa wojny- mówił Konsul Generalny Ukrainy Wiaczesław Wojnarowski.

- W tej chwili w Ukrainie odbywają się rzeczy barbarzyńskie! Mam na myśli gwałty, rozstrzeliwanie jeńców, deportację dzieci. Rosja cały czas grozi całemu światu bronią jądrową, popełnia przestępstwa wojenne - przestępstwa przeciwko ludzkości! Wydawałoby się, że w tak trudnym momencie, gdy Ukraina walczy nie tylko o swoją suwerenność i integralność terytorialną, ale próbuje ocalić całą Europę i mimo to jednak pozostają wśród państw członkowskich UE czy NATO kraje, które uważają, że tego typu barbarzyństwo jest rzeczą normalną i dopuszczalną. Dlatego drodzy przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych i Polski bardzo dziękuję za to, że stoicie ramię w ramię w tak trudnej chwili z naszym narodem - dodał Wiaczesław Wojnarowski.

- Inspiruje nas niesamowita, wielokrotnie udowodniona niezłomność i odwaga narodu ukraińskiego. Pomimo wyzwań związanych z wojną naród ukraiński nadal stara się wykorzystywać swój pełen potencjał - zarówno indywidualny jak i całych społeczności. Jesteśmy tu dzisiaj, aby uczcić niektóre z tych osiągnięć - powiedziała Konsul Generalna USA Erin Nickerson.

Konsul Nickerson podziękowała: - polskim przyjaciołom za wszystko co zrobiliście, wszystko co robicie i wszystko co zrobicie, a zwracając się do Ukraińców przywołała cytat z prezydenta Bidena: "Wierzymy w Was i wierzymy w Waszą przyszłość, przyszłość pokojową i pełną nadziei, sprawiedliwości i światła, wolności i możliwości dla każdego".