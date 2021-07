Spokój w pogodzie. Pogodny wyż ze słoneczną pogodą i bez upałów 21.06

W środę dla północy kraju oraz Lubelszczyzny i Podkarpacia prognozowane są słabe przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach dzień zapowiada się pogodnie, bez opadów, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w całym kraju będzie wyrównana, osiągając od 22 do 24 stopni Celsjusza. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Czwartek przyniesie nam na ogół pogodną aurę. Na zachodzie oraz na południowym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C w Małopolsce do 24 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Piątek w całej Polsce upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce do 26 st. C na Wybrzeżu Gdańskim. Ze zmiennych kierunków będzie wiać słaby wiatr.