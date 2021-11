Spółdzielnia Nowy Bieżanów planuje wycinkę nawet 300 drzew. Mieszkańcy protestują. "Nie zgadzamy się na zamianę osiedla w betonowy teren"

- Końcem października na drzwiach do naszych klatek pojawiły się ogłoszenia o planowanej przez spółdzielnię Nowy Bieżanów wycince drzew. Jej skala ma być bardzo duża, byliśmy nią zszokowani. Przy każdym bloku pod topór miałoby pójść od 10 do nawet 25 drzew. Spółdzielnia nie przekazała w komunikatach, dlaczego drzewa miałyby zostać wycięte. Naszym zdaniem nie ma żadnych przekonujących argumentów za wycinką. Zaprosiliśmy na miejsce ekologa, który stwierdził, że jedynie nieliczne z drzew, które mają zostać usunięte, są chore i należy je wyciąć ze względów bezpieczeństwa. Pozostałe mają się bardzo dobrze. Wśród roślin, które mają zniknąć sprzed naszych okien są m.in. brzozy, topole, jarząby i śliwy - mówi mieszkanka osiedla pani Magdalena. Pod topór może iść nawet 300 drzew.

Tylko w rejonie bloku przy Telimeny 15-17 zniknąć miało by 11 roślin, w tym wierzby mandżurskie oraz jarząby pospolite. Spółdzielnia poinformowała w ogłoszeniu, że zamierza złożyć wniosek do prezydenta Krakowa w sprawie zezwolenia na ich usunięcie. Powodu faktycznie nie podano. Napisano tylko, że jeśli mieszkańcy mają pomysł, gdzie dokonać nasadzeń zastępczych, to żeby zgłosili taką informację do spółdzielni. Z kolei w niedzielę - 21 listopada - mija czas składania przez lokatorów pisemnych uwag, dotyczących wycinki.