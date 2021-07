„Sport i sportowcy w KL Auschwitz”. Nowa wystawa poświęcona losom sportowców zesłanych do obozu [ZDJĘCIA]

Kalwaria Zeb. Policjanci zatrzymali 46-latka, który na balkonie powiesił martwe zwierzęta. Mężczyzna trafił do szpitala psychiatrycznego

Czterech funkcjonariuszy z komisariatu policji w Kalwarii Zebrzydowskiej (pow. wadowicki) zatrzymało 46-letniego mężczyznę, który na swoim balkonie w jednym z bloków przy ul. 11 Listopada, powiesił martwe zwierzęta: ptaka, jeża i kunę. Sąsiedzi od dawna skarżyli się na uciążliwego - i ich zdaniem - niebezpiecznego lokatora. Udało się go zatrzymać dopiero, gdy wyszedł z mieszkania by zakopać zwierzęta. Miał przy sobie łopatę i gaz łzawiący. Mężczyzna wyrokiem sądu trafił na leczenie psychiatryczne do szpitala im. Józefa Babińskiego w Krakowie.