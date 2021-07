Sportowe auto na bulwarach na wjazdówce ZZM. Urzędnicy zaskoczeni. Chodziło o akcję charytatywną

Trzy sportowe auta zaparkowały w weekend wieczorem na bulwarze Wołyńskim, koło zacumowanych barek i w pobliżu dawnego hotelu Forum. Pierwsze auto za szybą miało wjazdówkę wystawioną przez ZZM dla Stowarzyszenia Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły.

Wjazdówka upoważnia do wjazdu na bulwary do kontroli i zabezpieczenia jednostek na wypadek stanów ostrzegawczych i powodziowych (przewóz sprzętu i materiałów eksploatacyjnych) i do przewozu osób niepełnosprawnych.