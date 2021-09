Spotkanie. Porozmawiajmy o Krowodrzy - i wizjach architektów dla niej

Spotkanie nosi tytuł: "Wizje architektów i praktyka".

- Projektowanie to sztuka uwzględniająca szersze konteksty. Negocjuje z rzeczywistością i jej uwarunkowaniami: terenowymi, ekologicznymi, ekonomicznymi, wreszcie politycznymi. Opowie o tym architekt Piotr Bień. Jest autorem projektów i realizacji z terenu Krowodrzy, w jego biurze architektonicznym powstało też kilka wizualizacji planowanego Rynku Krowoderskiego. Jak mało kto zna wszystkie mniej i bardziej eksponowane zakątki Krowodrzy - mówi Łukasz Mańczyk, radny Krowodrzy oraz pomysłodawca cyklu spotkań „Porozmawiajmy o Krowodrzy”.

Jak dodaje, z kolei planiści i urbaniści - specjaliści od rozwoju miast, troszczą się o to, by poszczególne realizacje tworzyły harmonijną całość i przyczyniały się do zwiększania dobrostanu mieszkańców. - Ze szczegółową wiedzą i zarazem całościowym myśleniem o mieście, lokalne doświadczenie i praktykę zestawi Marcin Grega, współzałożyciel „Krowodrza#111” - informuje Łukasz Mańczyk.