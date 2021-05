Sprzedawca Marzeń - felieton Krystyna Trzupek

W niewielkim miasteczku, za rogiem ulicy, jest mały sklepik z niebieskimi drzwiami. Nie wyróżnia się niczym specjalnym. Przed sklepem tabliczka z godzinami otwarcia, a nad małym okienkiem szyld z nazwą sklepiku: ,,Niebieskie migdały”. Przez sześć dni w tygodniu, już od 8.00 rano aż do godziny 16.00 przez uchylone drzwi wygląda drobny sprzedawca, ubrany w niebieską koszulę i granatową kamizelkę. Ma już kilkadziesiąt wiosen za sobą, włos siwy, jest lekko przygarbiony do ziemi, ale oczy nadal pełne wigoru i młodzieńczego zapału. Sprzedawca życzliwym gestem zaprasza do wejścia przechodniów, otwierając na oścież drewniane, lekko skrzypiące drzwi sklepiku. W środku przytulnie. Na regałach pod ścianami poukładane przeróżne pudełka. Duże, mniejsze i te całkiem maleńkie, które można zmieścić w dłoni. Kartoniki owinięte są w kolorowe papiery, a każde przewiązane niebieską wstążeczką. Starszy pan krząta się między regałami, wyciera kurz na półkach, poprawia przekrzywione pudełeczka na regałach. Dziwny ten sklepik i dziwny ten sprzedawca. W sumie, to nawet nie wiadomo, co w ogóle sprzedaje i co mieści się w owych podejrzanych opakowaniach. Niektórzy zaglądają tam ciekawie przez uchylone drzwi, inni mijają nieufnie to miejsce, ale każdy kto zdecyduje się wejść do środka, wychodzi zupełnie odmieniony. Uśmiecha się pod nosem tajemniczo, a w rękach niesie tajemnicze zawiniątko. Jak się bowiem okazuje, dziwne pudełeczka nie można kupić, sprzedawca rozdaje je za darmo, a dobiera każdemu wedle uznania.