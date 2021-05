Środa 19 maja. Gra Wieczysta, ale nie tylko. Gdzie pójść na mecz w Krakowie i okolicach? Od I ligi do klasy A boch

Środa 19 maja to piłkarska środa. W Małopolsce odbędą się mecze na wielu szczeblach rozgrywkowych. Jako że kibice mogą już oglądać spotkania z trybun, przedstawiamy propozycję spędzenia środowego popołudnia na stadionach w Krakowie i okolicach (m.in. Wieliczka, Myślenice, Olkusz). Do wyboru są tu mecze od I ligi do klasy A, a także półfinały Pucharu Polski na szczeblu województwa (takie spotkanie odbędzie się m.in. na stadionie Wieczystej). Oto terminarz dla kibica lokalnej piłki na 19 maja. >>>>> Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.