Stare i jeżdżące - za kilka tysięcy zł. Samochody z Nowego Sącza i okolic

- To odskocznia od codzienności. Te wszystkie stare samochody, mają swój niepowtarzalny klimat. Mamy słabszy dzień? Wsiadamy się przejechać. To również znakomity sposób na lokowanie kapitału, jeżeli ktoś by chciał, to alternatywa dla kruszców, giełdy. Wszystko co w niego włożymy zostanie nam zwrócone, bo te auta... nie mają wartości, a wartość jest taka ile ktoś w stanie jest za nie zapłacić. Spotykałem się już z takimi sytuacjami, że ktoś proponował znajomemu odkupienie jego klasyka za dwu, trzykrotność tego, co dana osoba włożyła w auto. Jeśli mamy miejsce w garażu, warto mieć klasyka. To niepowtarzalna frajda z jazdy, brzmienie silnika, tego już dziś nie spotykamy. Teraz przez redukcję spalin zmniejsza się silniki. Wielkie SUV-y mają nieraz litr pojemności. Jak ktoś kocha motoryzację, lubi podłubać przy autach, to warto kupić taki samochód! - mówił nam.