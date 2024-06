Nie zabudują Polany Stumorgowej? Interwencja służb wojewody małopolskiego

- Niezależnie od tego służby wojewody przygotowały propozycję zamiany gruntu prywatnego, na którym powstaje inwestycja, na grunty będące w dyspozycji Skarbu Państwa. Obydwa kierunki ewentualnych działań wymagają dalszych analiz i weryfikacji, we współpracy ze starostwem. Propozycja zamiany gruntów będzie oczywiście ustalana bezpośrednio z inwestorem/właścicielem terenu. To proces i autonomiczna decyzja gospodarza, ale chcemy takie działanie zainicjować. Zależy nam na tym, aby ochronić w jak najszerszym zakresie walory krajobrazowe terenu, ze świadomością jednak, że mamy do czynienia z gruntem prywatnym. Niemniej, głęboko wierzę, że walory te są wartością również dla inwestora i że dołoży on wszelkich starań, aby to dobro wspólne chronić – przekazał II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.