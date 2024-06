Afery wokół Funduszu Sprawiedliwości ciąg dalszy. Nowe zarzuty dla ks. Michała O. Obrońca: Absurdalne

Zdaniem prokuratorów, podejrzany miał doprowadzić do podpisania umowy najmu gruntu, na którym prowadzona była budowa ośrodka, na podstawie której firma TISO sp. z o.o. wynajęła od Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (współwłaściciela) część ww. nieruchomości.

O całej sprawie prokuraturę zawiadomił Generalny Inspektor Informacji Finansowej, przesyłając stosowną dokumentację i dane bankowe. To właśnie te materiały uzupełnione ponadto działaniami śledczych, są podstawą przedstawionych zarzutów.

- Drugim współwłaścicielem nieruchomości była Fundacja Profeto reprezentowana przez Michała O. W wykonaniu ww. umowy (i zawartego później aneksu) firma TISO sp. z o.o. przelała na konto bankowe Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego środki o łącznej kwocie 3 mln 650 tys. zł, którą to kwotę podejrzany Michał O. przelał następnie na rachunek Fundacji Profeto, tym samym utrudniając stwierdzenie ich pochodzenia z przestępstwa dokonanego na szkodę Funduszu Sprawiedliwości – dodaje rzecznik.

„Rzeczywiście ks. Michał usłyszał dodatkowy zarzut "prania brudnych pieniędzy", tak absurdalny, że trudno to skomentować. Ponieważ w tym zarzucie nie ma owych „brudnych pieniędzy” zatem jak można „prać nie brudne pieniądze”. Obrona podejrzewa, że ten nowy zarzut został postawiony „dla pozoru”, aby „pozorować” konieczność przedłużenia tymczasowego aresztowania ks. Michała. Dodać przy tym wypada, że w treści owego „zarzutu” nie wskazano żadnego dowodu, który by go choćby w najmniejszym stopniu uwiarygadniał. Takie rzeczy zdarzały się w czasach słusznie minionych. Dlatego obrona domaga się z całą stanowczością, aby uwolnić ks. Michała" – przekazał adwokat.