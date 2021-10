Stary Sącz. Leśne molo na Miejskiej Górze czeka na oficjalne otwarcie, ale zniecierpliwieni turyści już tam spacerują [ZDJĘCIA]

Obiekt jest gotowy, ale...

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że leśne molo w Starym Sączu nie zostało jeszcze otwarte, choć to kwestia dnia. Co prawda obiekt jest gotowy, a wszystkie prace budowlane zostały zakończone, to nadal czeka na odbiory. W tym czasie nikt nie powinien tam wchodzić i spacerować, jednak wszystkich upilnować się nie da tym bardziej, że atrakcja znajduje się w lesie. Obiekt jest gotowy, a turyści są zniecierpliwieni i korzystają z okazji.