Stary Sącz. Młodzi ludzie stworzyli raj dla pszczół. Posadzili miododajne rośliny [ZDJĘCIA]

Projekt został zrealizowany w ramach akcji „Małopolska przyjazna pszczołom”, której celem jest stworzenie w na terenie województwa 16 hektarów terenu rodzimych roślin miododajnych na obszarach ogólnodostępnych z uwzględnieniem uzyskania odpowiedniej zgody oraz wymaganych pozwoleń.

W Starym Sączu docelowo w ramach projektu ma zostać posiane 2 hektary łąk. Pierwszy krok wykonali uczniowie starosądeckiego liceum.

- Pszczołom i innym zapylaczom zawdzięczamy co trzeci kęs tego, co jemy. Pszczoły miodne i dziko żyjące odpowiadają za zapylanie roślin, które stanowią ponad 1/3 naszej codziennej diety. Dlatego są tak ważne dla rolnictwa i produkcji żywności. Na całym świecie są w kryzysie. My postanowiliśmy to zmienić! Warto, bo okazane pszczołom dobro na pewno powróci w postaci soczyście słodkich jabłek, gruszek, czereśni, pomarańczy i innych pyszności- czytamy na profilu szkoły w mediach społecznościowych.