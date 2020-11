Strajk Kobiet. Coraz więcej sportowców popiera protest na ulicach. Ostra reakcja Justyny Kowalczyk 2.11

Strajk Kobiet - sportowcy za i przeciw

Justyna Kowalczyk: Dlaczego nie korzystać z wiedzy, z której korzysta cały cywilizowany świat?

"Polska zmierza do ortodoksji. Polki powoli przystosowuje się do jedynej słusznej roli inkubatorów. Nie wiem jak można skazać kobietę na urodzenie martwego płodu? - napisała Justyna Kowalczyk na Instagramie. - Jak można skazać kobietę na urodzenie dziecka, które umrze niedługo po narodzinach? Jak można skazywać rodzinę na utrzymywanie przy życiu istoty, dla której medycyna nie daje żadnej nadziei prócz wegetacji? Przecież nasze państwo zostawia rodziców w takiej sytuacji praktycznie samym sobie. Skąd mają wziąć czas i pieniądze na lekarstwa, na całodobowa opiekę? Skąd mają wziąć na to wszystko siłę? Dzisiejsza medycyna pozwala w bardzo wczesnych etapach ciąży przebadać płód. Dlaczego nie korzystać z wiedzy, z której korzysta cały cywilizowany świat? Nikt nie chce nakazu aborcji w takich sytuacjach, my kobiety walczymy o prawo wyboru.

To kwestia sumienia. W kraju, w którym 90% mieszkańców deklaruje, że są katolikami, nie musimy chyba takich zakazów stosować? Straszne to, że się cofamy w czasie. Że ktoś uzurpował sobie prawo do podejmowania za nas najważniejszych decyzji, nie dając w zamian żadnego wsparcia. Absolutnie nie dziwię się protestom i brakowi zgody. Absolutnie też nie dziwię się, że teraz, gdy kraj nie potrafi sobie poradzić z pandemią, w taki okrutny sposób próbuje się odciągnąć uwagę opinii publicznej od wielomiesięcznych zaniedbań" .