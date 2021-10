Strażacy z OSP pielgrzymowali do Łagiewnik. Uczcili też setną rocznicę powstania i dzielności w Polsce ich związku

Wielu zasłużonych druhów odebrało z tej okazji oznaczenia i odznaki, które wręczali im Waldemar Pawlak,Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP i Edward Siarka, minister poseł na sejm i szef wojewódzkich struktur OSP. Swój udział miał też Łukasz Smółką, wice marszałek województwa małopolskiego i strażak ochotnik.

- Strażakiem się jest, a nie bywa, bardzo dziękuję za to, że Druhowie strażacy ochotnicy są w naszym państwie od ponad stu lat - mówiła Łukasz Smółka. - Bardzo dziękuję za to, co robicie. W pojedynkę idzie się szybciej, w zespole być może wolniej, ale dalej. Bardzo się cieszę i jestem dumny, że jestem z wami w zespole – dodał.

Po uroczystościach rocznicowych strażacy przeszli w kolumnie marszowej do bazyliki gdzie odprawiona została msza, którą poprowadziła biskup Janusz Mastalski. W uroczystości udział wzięło kilka tysięcy strażaków, w tym blisko 250 pocztów sztandarowych OSP, 4 kompanie honorowe, przedstawiciele rządu i samorządu, kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej.