Studenci ASP w szpitalu Babińskiego stworzą przestrzeń przyjazną pacjentom

To jednak nie jedyna pomoc ze strony studentów ASP dla kobierzyńskiej placówki. Wychowankowie krakowskiej ASP zaangażują się także w realizację projektu Muzeum Miejsca - wystawy „Życie codzienne w Zakładzie dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie w okresie międzywojennym”, który obecnie poddany został ocenie i głosowaniu mieszkańców Krakowa w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego.

Bezpośrednią inspiracją do podpisania umowy jest wspólny projekt odpowiedniego zaaranżowania przestrzeni Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Kraków Południe, które tworzone jest obecnie w wyremontowanym pawilonie 4 B. Studenci będą mogli min. sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę związaną z tworzeniem aranżacji przestrzeni dla bardzo konkretnych odbiorców, którymi w tym przypadku są cierpiące na zaburzenia wieku rozwojowego dzieci i młodzi ludzie.

- Inny to planowane działania jednej ze studentek Wydziału Form Przemysłowych ASP, która chciałaby w ramach dyplomu wykreować kampanię społeczną skierowaną do osób od 16-35 roku życia, a mającą na celu poszerzanie w społeczeństwie wiedzy dotyczącej chorób i zaburzeń psychiatrycznych i ich profilaktyki, jak również pokazanie osobom, których one bezpośrednio dotykają, że nie są osamotnione - wyjaśnia Maciej Bóbr, rzecznik prasowy szpitala im. Babińskiego.

Porozumienie o współpracy pozwoli także na prowadzenie działań dydaktycznych w formie warsztatów, praktyk i tematów semestralnych uwzględniających między innymi czynny udział studentów ASP w szpitalnych inwestycjach, a także w opracowywaniu nowych projektów uwzględniających jego potrzeby.

Przypomnijmy, Akademia Sztuk Pięknych współdziałała już ze Szpitalem w realizacji artystycznych projektów prowadzonych przez prof. Grzegorza Sztwiertnię czy dr Romana Dziadkiewicza na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie, jednak wydarzenia te miały charakter nieformalny. Zawarta umowa sankcjonuje przyszłe działania dydaktyczne Akademii, których celem jest stworzenie na terenie szpitala przestrzeni przyjaznej dla pacjentów.